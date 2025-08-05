Волочкова показала квартиру матери с видом на Мариинский театр

Балерина Волочкова показала жилье матери в Петербурге с балконом Джульетты

Балерина Анастасия Волочкова приехала в гости к матери в Санкт-Петербург и показала ее квартиру с видом на Мариинский театр. Кадры с интерьерами жилья публикует Starhit.

В оформлении помещений преобладает белая мебель, а на стенах висят портреты Волочковой в молодости. Из окон квартиры виден Мариинский театр, а из одной из комнат можно выйти на «балкон Джульетты».

Сейчас балерина поддерживает теплые отношения с матерью. Однако раньше у них были серьезные конфликты из-за того, что родительница вмешивалась в личную жизнь дочери. Сейчас Волочкова простила старые обиды и посвятила всю себя карьере.

Ранее Анастасия Волочкова сравнила свой дом с Большим театром. По словам балерины, люстры в ее жилье гораздо лучше, чем в главном театре страны.