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15:48, 23 мая 2025Экономика

Волочкова сравнила свой дом с Большим театром

Волочкова заявила, что в ее доме люстра гораздо лучше, чем в Большом театре
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова сравнила свой дом с Большим театром в пользу первого в разговоре с журналистами. Ее слова передает StarHit.

Звезда приехала на прощание с хореографом Юрием Григоровичем, проходившее в Большом театре, и раскритиковала интерьер бывшего места работы, а также билеты за 100 тысяч рублей, которые многим не по карману. «Раньше бабушки приходили за три рубля покупали и нам аплодировали! А сейчас толстосумы приходят или эти кошелки за счет этих толстосумов. Приходят сюда сфоткаться на фоне люстры украденной. Мои золотые, у меня дома в моем большом театре на третьем этаже люстра гораздо круче, чем этот светильник, который висит здесь», — заключила балерина.

Ранее в мае стало известно, что Волочкова продала свою шестикомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга за 165 миллионов рублей. Она подчеркнула, что избавилась от объекта не из-за нужды, а по той причине, что жилье требовало постоянного внимания из-за дорогого убранства и большой площади.

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