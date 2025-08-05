Выявлена разница в восприятии алкоголя у мужчин и женщин

ACER: Cтрессовая гормональная система женщин менее чувствительна к спиртному

Женский организм иначе реагирует на высокие дозы алкоголя: его стрессовая гормональная система менее чувствительна к спиртному. Это может объяснять более быстрое развитие толерантности к алкоголю у женщин, установили исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Работа опубликована в Alcohol: Clinical and Experimental Research.

В лабораторном эксперименте приняли участие 66 молодых людей, включая 35 женщин. Все они употребляли дозу спиртного, эквивалентную запойному приему. Участникам измеряли уровень алкоголя в крови, давление, температуру, частоту пульса и концентрацию стрессовых гормонов, включая кортизол и АКТГ.

Оказалось, что при одинаковом уровне опьянения у женщин выработка кортизола была ниже, чем у мужчин. Также отличалась работа вегетативной нервной системы: у мужчин давление в ответ на алкоголь повышалось сильнее. Даже после исключения из анализа участниц, принимавших гормональные контрацептивы, различия сохранялись.

Авторы предполагают, что сниженная чувствительность гормональной оси LHPA (лимбико-гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы) у женщин может быть эволюционной адаптацией — своего рода «тормозом», снижающим вред стресса во время беременности. Однако это же снижение может ускорять привыкание к алкоголю, снижая субъективную чувствительность к его эффектам.

Ранее ученые зафиксировали тревожную тенденцию: чрезмерное употребление алкоголя становится все более распространенным среди пожилых людей, особенно женщин.