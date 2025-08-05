Выявлен тревожный рост алкоголизма среди пожилых

Alcohol Clin Exp Res: Пожилые люди все чаще превышают нормы потребления алкоголя

Чрезмерное употребление алкоголя становится все более распространенным среди пожилых людей, особенно женщин, — к такому выводу пришли исследователи из Швеции и Финляндии. Их крупное исследование, опубликованное в журнале Alcohol: Clinical & Experimental Research, выявило рост количества случаев опасного и эпизодического (запойного) пьянства среди людей старшего возраста, особенно женщин с высоким уровнем образования и дохода.

Хотя традиционно считается, что с возрастом потребление алкоголя снижается из-за ухудшения здоровья, реальность последних десятилетий показывает обратную тенденцию. В некоторых западных странах каждый третий пожилой человек уже употребляет алкоголь в количествах, превышающих безопасные нормы. Особенно быстро растет число пьющих женщин — гендерный разрыв сокращается.

Исследование охватило почти 12 тысяч человек, родившихся между 1930 и 1955 годами. Выяснилось, что 30 процентов мужчин и 10 процентов женщин употребляют алкоголь в опасных количествах, а 13 процентов мужчин и 3 процента женщин склонны к запойному питью. При этом у женщин, переживших утрату близких, вероятность запоя повышалась, а депрессия коррелировала с опасным употреблением алкоголя. Более устойчивыми к этим рискам оказывались женщины с высокой внутренней силой и религиозной активностью.

Исследователи подчеркивают: растущая продолжительность жизни и увеличение числа пожилых людей с алкогольной зависимостью требуют внедрения систематического скрининга и мер профилактики. Акцент стоит сделать на психологическую поддержку, повышение устойчивости к стрессу и точное информирование о вреде алкоголя для здоровья.

Ранее ученые зафиксировали рост смертельно опасных последствий употребления алкоголя: особенно заметным стало увеличение числа летальных исходов от гипертонии, вызванной алкоголем.