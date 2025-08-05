Захарова высказалась об атаке на автомобиль представительства РФ вблизи Иерусалима

Захарова: Атака на автомобиль с дипломатами России нарушает Венскую конвенцию

Москва рассматривает инцидент с нападением вблизи Иерусалима на автомобиль представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) как грубейшее нарушение Венской конвенции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

По словам Захаровой, властям Израиля сделано соответствующее представление. Как уточнила дипломат, Израиль нарушил Венскую конвенцию 1961 года, согласно которой принимающее государство должно обеспечить соблюдение принципа неприкосновенности имущества иностранных представительств.

«Надеемся, что израильской стороной будут сделаны соответствующие выводы», — высказалась она.

30 июля служебная машина российского представительства при ПНА, в котором находились дипломаты, аккредитованные при МИД Израиля, подвергся нападению в районе незаконного израильского поселения Гиват-Асаф близ Иерусалима со стороны группы поселенцев.

Ранее Захарова раскритиковала попытки оправдать Израиль.