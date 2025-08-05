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22:31, 5 августа 2025Бывший СССР

Первое заседание инвестфонда Украины и США по недрам пройдет в сентябре

Свириденко: Первое заседание фонда Украины и США по недрам пройдет в сентябре
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Первый совет директоров инвестиционного фонда Украины и США по недрам пройдет в сентябре, об этом сообщила украинский премьер Юлия Свириденко в Telegram.

Она отметила, что сейчас идет работа над расширением мандата фонда, чтобы он мог инвестировать и в оборонную сферу.

«Первое заседание совета директоров запланировано на сентябрь. Задача — запустить первые три проекта в течение 18 месяцев», — подчеркнула она.

В мае США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого был создан инвестиционный фонд. В рамках соглашения Министерство финансов США и Международная корпорация финансирования развития США будут сотрудничать с правительством Украины над развитием партнерства.

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