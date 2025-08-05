Живущий в США комик рассказал о единственном вопросе американцев о России

Комик Незлобин заявил, что американцы спрашивают, далеко ли лететь до России

Известный российский комик Александр Незлобин, живущий в США, рассказал о единственном вопросе о России, который ему задают американцы. Об этом он порассуждал в выпуске шоу «Культурная разница», доступном на YouTube-канале стендапера Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

«Все, что у меня в Америке спрашивали про Россию: "О, а далеко лететь?"», — рассказал Незлобин. Он добавил, что жители США никогда не обсуждали с ним политическую ситуацию в мире и российско-американские отношения.

Ранее Незлобин высмеял новость о себе. Комик поиронизировал над материалом о том, что он разделся догола, чтобы продать билеты на свое выступление.

До этого юморист оценил вероятность возвращения в Россию. Незлобин назвал США своим домом и допустил, что может приехать обратно, будучи пожилым.

Незлобин был резидентом юмористического проекта Comedy Club на канале ТНТ с 2006 по 2018 год, а также вел программу «Слава богу, ты пришел!» на СТС. В 2021 году комик переехал в США. В Соединенных Штатах он продолжил выступать со стендапом, в том числе на английском языке.