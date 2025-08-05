Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:07, 5 августа 2025Интернет и СМИ

Живущий в США комик рассказал о единственном вопросе американцев о России

Комик Незлобин заявил, что американцы спрашивают, далеко ли лететь до России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Известный российский комик Александр Незлобин, живущий в США, рассказал о единственном вопросе о России, который ему задают американцы. Об этом он порассуждал в выпуске шоу «Культурная разница», доступном на YouTube-канале стендапера Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

«Все, что у меня в Америке спрашивали про Россию: "О, а далеко лететь?"», — рассказал Незлобин. Он добавил, что жители США никогда не обсуждали с ним политическую ситуацию в мире и российско-американские отношения.

Ранее Незлобин высмеял новость о себе. Комик поиронизировал над материалом о том, что он разделся догола, чтобы продать билеты на свое выступление.

До этого юморист оценил вероятность возвращения в Россию. Незлобин назвал США своим домом и допустил, что может приехать обратно, будучи пожилым.

Незлобин был резидентом юмористического проекта Comedy Club на канале ТНТ с 2006 по 2018 год, а также вел программу «Слава богу, ты пришел!» на СТС. В 2021 году комик переехал в США. В Соединенных Штатах он продолжил выступать со стендапом, в том числе на английском языке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейская страна объявила режим ЧС из-за азербайджанской нефти. Что в ней нашли?

    Экс-вагнеровец назвал три пугающих слова в «максимально вежливом» посте Медведева

    Режиссер московского театра снова устроил пьяный дебош в баре

    Валуев ответил на вопрос о втором шансе для уехавших из России спортсменов

    ЕС захотел ввести санкции против Китая за якобы поддержку СВО

    Контрабандиста оштрафовали на десятки миллионов за попытку увезти из России морской огурец

    Россиянке сделали предложение у извергающегося вулкана

    Ведущая прогноза погоды порадовала фанатов снимками в купальнике

    Живущий в США комик рассказал о единственном вопросе американцев о России

    Женщина пришла в ресторан и попала на оргию с участием врача, нотариуса и официантки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости