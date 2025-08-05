Знаменитая кошка-уголовница окотилась

В Таиланде арестованная за нападение на полицейских кошка Нуб Танг окотилась

В Таиланде знаменитая кошка-уголовница Нуб Танг, которая прославилась после своего «ареста» за нападение на подобравших ее полицейских, окотилась. Об этом сообщает What's the Jam.

В мае потерявшуюся американскую короткошерстную кошку с розовой шлейкой нашел на улице Бангкока прохожий. Он принес животное в ближайшее полицейское отделение, где над ней взял шефство Да Паринда Пакисук. Он оставил кошку до вечера, чтобы потом попытаться найти ее хозяев. Однако вскоре спасенная начала плохо себя вести и покусала нескольких полицейских.

Как рассказал Пакисук, после этого он был вынужден арестовать животное по всем правилам. У кошки взяли отпечатки лап, сфотографировали и цветными фломастерами составили на нее протокол. Затем Пакисук опубликовал снимок задержанной в социальной сети. «Эта кошка задержана за нападение на полицейских. Пожалуйста, распространите фото, чтобы ее хозяин мог приехать и внести за нее залог», — говорилось в посте полицейского отделения.

В тот же вечер хозяева кошки-уголовницы не появились, и Пакисук забрал ее домой. На следующее утро в полицию обратилась женщина, которая оказалась владелицей животного. Выяснилось, что нарушительницу порядка зовут Нуб Танг, что означает «считающая деньги». Кошку отказались отпускать, пока она лично, двумя лапами, не подписала признание. «Я просто была голодна и не хотела никого кусать», — было сказано в документе.

Пакисук сделал Нуб Танг устное предупреждение и отпустил с хозяйкой. «Это дело необходимо было расследовать и оформить должным образом. Мы не можем позволить другим кошкам думать, что можно так запросто кусать людей», — объяснил свои действия полицейский.

История Нуб Танг стала вирусной в Таиланде и за его пределами. Пакисук продолжил общаться с хозяйкой кошки, и 4 августа сообщил подписчикам, что она окотилась.

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