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07:14, 6 августа 2025Ценности

19-летняя дочь популярной ведущей снялась топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @zakwalton

Дочь популярной актрисы и телеведущей Аманды Холден Лекси Хьюз снялась в откровенной фотосессии. Снимками она поделилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

19-летняя модель позировала топлес с мокрыми волосами и макияжем в стиле smoky eyes. В то же время на другом кадре манекенщица предстала перед камерой в белой майке и светлых джинсах в сочетании с туфлями на шпильках белого цвета.

Ранее Аманда Холден раскрыла секрет идеальных снимков в бикини.

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