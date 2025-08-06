В Гонконге 80-летний таксист потерял управление и сбил туриста у входа в отель

Hong Kong Free Press: 80-летний таксист сбил туриста у входа в отель в Гонконге

80-летний таксист почувствовал недомогание и сбил туриста у входа в отель в Гонконге. Об этом сообщает Hong Kong Free Press.

Уточняется, что ДТП произошло у гостиницы Nina в районе Цзюньвань. В заявлении полиции, опубликованном во вторник, 5 августа, говорится, что перед аварией водитель испытал головокружение и из-за этого потерял управление.

Пострадавшего 35-летнего гражданина Филиппин доставили в больницу, но спасти его не удалось. Таксиста арестовали за опасное вождение.

В сети распространилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как таксист врезается в туриста, после чего тот оказывается зажат между автомобилем и столбом у входа в отель.

Ранее глухой водитель грузовика в Великобритании сбил туристку из Польши и едва не лишил ее жизни. 80-летний пенсионер после посещения торгового центра сел в автомобиль и перепутал педали, пытаясь выполнить поворот. Из-за этого грузовик отлетел назад и врезался в пешехода.

