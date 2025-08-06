Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:02, 6 августа 2025Путешествия

В Гонконге 80-летний таксист потерял управление и сбил туриста у входа в отель

Hong Kong Free Press: 80-летний таксист сбил туриста у входа в отель в Гонконге
Алина Черненко

Кадр: hongkongfp.com

80-летний таксист почувствовал недомогание и сбил туриста у входа в отель в Гонконге. Об этом сообщает Hong Kong Free Press.

Уточняется, что ДТП произошло у гостиницы Nina в районе Цзюньвань. В заявлении полиции, опубликованном во вторник, 5 августа, говорится, что перед аварией водитель испытал головокружение и из-за этого потерял управление.

Материалы по теме:
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца. Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца.Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
22 декабря 2022
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии. Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии.Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
28 января 2023

Пострадавшего 35-летнего гражданина Филиппин доставили в больницу, но спасти его не удалось. Таксиста арестовали за опасное вождение.

В сети распространилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как таксист врезается в туриста, после чего тот оказывается зажат между автомобилем и столбом у входа в отель.

Ранее глухой водитель грузовика в Великобритании сбил туристку из Польши и едва не лишил ее жизни. 80-летний пенсионер после посещения торгового центра сел в автомобиль и перепутал педали, пытаясь выполнить поворот. Из-за этого грузовик отлетел назад и врезался в пешехода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США направили самолет к российским ядерным базам

    Названы московские районы с самым дешевым жильем

    Опубликованы кадры со встречи Путина и спецпосланника Трампа

    «Кроличья нора» открылась в России

    Продюсер назвал гонорар Леонтьева за выступление в России

    Российский губернатор сообщил о смерти на СВО экс-главы района

    На Украине рассказали о продвижении ВС России

    Полиция назвала 85-летнюю россиянку дроппершей после банковской операции

    Россияне заявили о желании работать как можно дольше

    В России объяснили необходимость контроля над закавказской повесткой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости