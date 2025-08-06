Администратора российского интернет-канала заподозрили в распространении порнографии

В Волгограде автора интернет-канала заподозрили в распространении порнографии

В Волгограде автора интернет-канала заподозрили в распространении порнографии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, в августе и сентябре 2024 года он опубликовал в своем канале сведения, порочащие неназванного жителя Волгограда, после чего потребовал у него 300 тысяч рублей за то, чтобы убрать эту информацию. Пострадавший деньги не передал.

Затем автор стал регулярно размещать посты, порочащие имя все того же человека. А после снова потребовал 350 тысяч рублей и пригрозил, что продолжить публиковать эти материалы.

В марте этого года фигурант разместил в своем аккаунте тексты, которые, согласно психолого-лингвистической экспертизы, реабилитируют нацизм. Он был задержан и затем арестован.

Позже появились новые эпизоды его деятельности. В своем канале он опубликовал фотографию, которая по заключению судебной экспертизы относится к порнографическому материалу.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 163 («Вымогательство»), 354.1 («Реабилитация нацизма») и 242 («Незаконная публичная демонстрация порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в российском городе слесарь оказался распространителем запрещенного контента с детьми.