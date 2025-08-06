Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ понесли страшные потери в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери за время военной кампании в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, слова которого приводит Telegram-канала «Молотов "Ахмат"».

Оценка генералом потерь ВСУ взята из книги писателя Игоря Молотова, который называет себя комбатантом спецназа «Ахмат».

Ведь, если посчитать, на такой маленький участок территории украинские формирования за эти 7 месяцев понесли потери более 70 тысяч бойцов. Поверьте мне, это страшная цифра Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат» Фрагмент из книги Игоря Молотова «Ахмат сила: Священная война Апти Алаудинова»

Генерал указал, что на прорыв в Курскую область ВСУ бросили наиболее оснащенные соединения. При этом они снижали боевые возможности украинских войск на других участках, отметил он.

ВСУ начали вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Армия России полностью освободила регион от ВСУ 26 апреля. Гниющие в приграничье тела украинских бойцов находят до сих пор.