Бородин назвал вернувшегося в Россию Цекало «американцем украинского происхождения»

Глава ФПБК Бородин обратился в ФНС России с просьбой проверить бизнес Цекало

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин прокомментировал возвращение в Россию продюсера и актера Александра Цекало. Пост он разместил в личном Telegram-канале.

«Американец украинского происхождения Цекало прибыл в Россию из США, чтобы снимать сериал», — написал общественник.

Бородин подчеркнул, что уроженец Киева Цекало не высказывал свою позицию относительно специальной военной операции на Украине, продолжает зарабатывать деньги в России и тратит их в США. Глава ФПБК сообщил, что подготовил обращения в Федеральную налоговую службу с просьбой проверить бизнес продюсера и его способ вывода денег из страны.

Несколько лет назад Цекало переехал в США, где познакомился со своей четвертой супругой — художницей Дариной Эрвин. 64-летний продюсер продолжил вести бизнес в России. 5 августа сообщалось, что Цекало вместе с женой вернулся в страну ради съемок сериала.