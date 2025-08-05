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10:51, 5 августа 2025Культура

Уехавший в США Цекало вернулся в Россию

Уехавший в США Цекало с женой вернулся в Россию ради съемок сериала
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Уехавший в США несколько лет назад продюсер и актер Александр Цекало вместе со своей супругой Дариной Эрвин вернулся в Россию ради съемок сериала. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

На опубликованных кадрах Цекало идет за руку с женой и разговаривает по телефону. «Продюсер прилетел из США снимать сериал "Джайв" про бальные танцы», — говорится в сообщении.

Ранее продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Александр Цекало получает не менее миллиона рублей за съемочный день.

Несколько лет назад Цекало переехал в США, где он познакомился со своей четвертой супругой, художницей Дариной Эрвин. 64-летний продюсер продолжил вести бизнес в России и не высказывался о проведении специальной военной операции на Украине.

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