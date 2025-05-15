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16:05, 15 мая 2025Культура

Раскрыт гонорар уехавшего в США Цекало

Продюсер Дворцов заявил, что Цекало получает миллион рублей за съемочный день
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что продюсер и актер Александр Цекало получает не менее миллиона рублей за съемочный день. Об этом он рассказал «Абзацу».

Дворцов заявил, что до отъезда в США Цекало получал около трех миллионов рублей за проведение частных мероприятий. По мнению продюсера, после возвращения в Россию он снизит цену до полутора миллионов.

«Как актер он попросит за смену не меньше миллиона. Вполне вероятно, что кто-то из друзей пригласит его в проект», — добавил спикер, отметив, что Цекало может назначить себе роль, выступив в качестве продюсера проекта.

Несколько лет назад Цекало переехал в США, где он познакомился со своей четвертой супругой, художницей Дариной Эрвин. 64-летний продюсер продолжил вести бизнес в России и не высказывался о проведении специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что Цекало вместе с женой посетил Москву. Он прилетел в Россию, чтобы принять участие в ХII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

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