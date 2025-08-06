RT: Брошенные Киевом пленные бойцы ВСУ обратились к Зеленскому

Киев вычеркнул из списков на обмен имена тысячи военнопленных, которых предложила вернуть российская сторона. Брошенные украинские бойцы обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому. Их обращение публикует RT.

«Пан президент! Мы вас выбирали, чтоб вы заботились о всех украинцах. Почему же вы выбираете не всех, а особых — этого хочу, этого не хочу? Вы часто говорите, надо менять всех на всех. Так отдайте всех российских военнопленных и заберите из плена равное количество наших» — заявили пленные.

Они отметили, что это было бы честнее, чем выбирать по 50—100 «особых» человек в месяц.

Ранее один из исключенных из списка пленных рассказал, что понимает, что не нужен Украине. Другой украинец сообщил, что при окружении Мариуполя российскими войсками командование умолчало о коридоре для эвакуации.