Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:34, 6 августа 2025Бывший СССР

Брошенные Киевом пленные солдаты ВСУ обратились к Зеленскому

RT: Брошенные Киевом пленные бойцы ВСУ обратились к Зеленскому
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Киев вычеркнул из списков на обмен имена тысячи военнопленных, которых предложила вернуть российская сторона. Брошенные украинские бойцы обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому. Их обращение публикует RT.

«Пан президент! Мы вас выбирали, чтоб вы заботились о всех украинцах. Почему же вы выбираете не всех, а особых — этого хочу, этого не хочу? Вы часто говорите, надо менять всех на всех. Так отдайте всех российских военнопленных и заберите из плена равное количество наших» — заявили пленные.

Они отметили, что это было бы честнее, чем выбирать по 50—100 «особых» человек в месяц.

Ранее один из исключенных из списка пленных рассказал, что понимает, что не нужен Украине. Другой украинец сообщил, что при окружении Мариуполя российскими войсками командование умолчало о коридоре для эвакуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о реакции Европы на переговоры Путина и Уиткоффа

    Индия ответила на пошлины Трампа соглашением с Россией

    В российском городе на помойке нашли более десятка среднеазиатских черепашат

    Медведева рассказала о возникновении чувств к танцору Гайнутдинову

    Военнослужащий ГУР Украины сгорел заживо в Сумской области

    Политолог заявил о резком ужесточении позиции Трампа в отношении России

    Раскрыто число размещенных ядерных бомб США в Великобритании

    42-летняя звезда «Универа» показала фигуру в ярком бикини

    Раскрыты дальнейшие шаги США после визита спецпосланника Трампа в Россию

    Депутат оценил последствия новых санкций США против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости