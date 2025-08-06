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19:17, 6 августа 2025Бывший СССР

Украина вычеркнула из списков на обмен имена 1000 военнопленных

Исключенные из списков на обмен украинские пленные рассказали о своем отношении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Украинские военнопленные, вычеркнутые из списков на обмен, рассказали о своем отношении к этому. Интервью публикует RT.

«Я не знаю... Если честно, так я смирился, чисто плыву по течению», — заявил один из исключенных из списка пленный. Он сообщил, что понимает, что не нужен Украине.

Еще один украинец рассказал, что при окружении Мариуполя российскими войсками командование умолчало о коридоре для эвакуации.

Ранее стало известно, что Украина не приняла 90 депортированных из России граждан. Уполномоченный по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская рассказала, что эти люди находятся на нейтральной территории между пропускным пунктом «Верхний Ларс» и Грузией. Грузинская сторона не впускает их, так как Украина отказывается предоставить гарантии транзита.

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