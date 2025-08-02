Колесник-Лавинская: Украина не принимает своих граждан, депортированных из РФ

Украинские власти отказываются забирать около 90 граждан страны, депортированных из России. Об этом ТАСС рассказала уполномоченный по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

По ее словам, эти люди находятся на нейтральной территории между пропускным пунктом «Верхний Ларс» и Грузией. Грузинская сторона не впускает их, так как Украина отказывается предоставить гарантии транзита. Как рассказала Колесник-Лавинская, среди депортированных есть военнопленные и гражданские лица, в том числе жители Харьковской области, отказавшиеся получить российские паспорта.

«Это люди, которые ранее находились уже в том числе в российских тюрьмах за теракты, [как] пособники и тому подобное. [Некоторые из них] даже уже отсидели, должны были получить амнистию, но отказались принимать гражданство и согласно процедуре депортации их должны были выдворить за территорию государства», — пояснила омбудсмен.

Согласно договору, Украина должна была забрать этих людей, но не оформляет их как своих граждан. Колесник-Лавинская также заявила, что эти люди фактически брошены на произвол судьбы, содержатся в душном подвале без окон и вентиляции, где высокая влажность создает риск развития у них тяжелых болезней, включая туберкулез.

При этом из-за сложившегося положения депортированным закрыт доступ к магазинам, а водой и едой их обеспечивают волонтеры и Красный Крест, однако этого недостаточно для покрытия даже минимальных потребностей. Более того, по словам Колесник-Лавинской, один из депортированных добровольно расстался с жизнью. Украинская сторона, по словам чиновницы, затягивает подтверждение личностей своих граждан и выдачу им документов, рассматривая их как политический инструмент.

Ранее Колесник-Лавинская заявила, что вывезенных с территории Украины в Европу детей отказываются возвращать родителям. По ее словам, в Европейском союзе действуют локальные решения опекунских советов, которые часто имеют приоритет над украинскими судами

