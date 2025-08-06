Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:30, 6 августа 2025МирЭксклюзив

Названы возможные сценарии развития отношений России и США после визита Уиткоффа

Политолог Дудаков: Не стоит ждать серьезных прорывов после визита Уиткоффа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Не стоит ждать каких-то серьезных прорывов после визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Москву, считает политолог-американист Малек Дудаков. Будущее отношений России и Америки он предсказал в беседе с «Лентой.ру».

На текущий момент Трамп находится на развилке, его администрация может пойти по трем направлениям, указал политолог. Во-первых, попытаться ввести какие-то жесткие вторичные тарифы и санкции в отношении России, сообщил он. Этот вариант маловероятен, так как эффект от них, скорее всего, окажется смазанным, а переговорный процесс при этом полностью завершится, полагает Дудаков.

Второй вариант предполагает введение тарифов и санкций формального характера и является более вероятным, считает американист. Третий сценарий — это продление дедлайна для заключения перемирия с Украиной, который тоже не стоит исключать, поделился собеседник «Ленты.ру».

Что касается Уиткоффа, то в данном случае он играет роль доброго полицейского, который приезжает в Москву с той или иной экономической сделкой, которую может предложить руководству России, обозначил политолог.

При этом, по словам Дудакова, серьезных прорывов от его визита ожидать не стоит. Дело в том, что Россия уже неоднократно обсуждала возможные варианты кооперации с США и всякий раз сталкивалась с тем, что американцы могут что-то предложить, но при этом пока что не готовы отходить от своих позиций в контексте украинского трека. Поэтому пространство для кооперации стран довольно узкое, отметил спикер.

Материалы по теме:
«Я вытащу нас из бардака» Трамп уже 100 дней на посту президента США. Что он успел сделать, чтобы Америка вновь стала великой?
«Я вытащу нас из бардака»Трамп уже 100 дней на посту президента США. Что он успел сделать, чтобы Америка вновь стала великой?
30 апреля 2025
«У нас сильные карты на руках» Как Россия ответит на предложения США по перемирию и каковы перспективы конфликта на Украине?
«У нас сильные карты на руках»Как Россия ответит на предложения США по перемирию и каковы перспективы конфликта на Украине?
13 марта 2025

«То, что сам визит происходит — уже неплохо. Всегда хорошо, когда есть какой-то канал коммуникации, диалога, дипломатии, всего остального, но, наверное, каких-то радикальных подвижек ждать в ближайшее время не стоит. Причем ни в одну сторону, ни в другую. То есть не стоит ждать какой-то деэскалации масштабной в отношениях с Америкой, но, я думаю, что маловероятна и какая-то серьезная эскалация в ближайшее время, хоть риторика Трампа этому и благоволит, но, как мы знаем, Трамп свою риторику постоянно меняет из одной стороны в другую», — заключил эксперт.

Ранее американское издание The Hill раскрыло цель визита Уиткоффа в Москву. Уточнялось, что спецпосланник Трампа намерен убедить президента России Владимира Путина согласиться на прекращение огня.

Уиткофф может прибыть в Россию 6 или 7 августа. В Кремле, комментируя предстоящий визит, не исключили возможность встречи спецпосланника с Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа встретится с руководством России 6 августа. Чего ожидают от этого визита в Москве и в Вашингтоне?

    Раскрыта тактика Трампа для выхода из конфликта на Украине

    Марочко заявил о выработке новой стратегии ВСУ в ЛНР

    Названы возможные сценарии развития отношений России и США после визита Уиткоффа

    Стало известно о скандальных вечеринках британского принца с 40 девушками

    Разработан метод омоложения кожи

    Стало известно о проблемах со въездом в Россию у украинского певца

    Водолацкий заявил об оказавшихся в «мешке» ВСУ

    В российском регионе из-за атаки беспилотников без света остались почти 200 человек

    Под Суджей солдаты ВСУ заставили пожилую беженку тащить на руках тело соседки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости