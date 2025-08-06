Названы возможные сценарии развития отношений России и США после визита Уиткоффа

Политолог Дудаков: Не стоит ждать серьезных прорывов после визита Уиткоффа

Не стоит ждать каких-то серьезных прорывов после визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Москву, считает политолог-американист Малек Дудаков. Будущее отношений России и Америки он предсказал в беседе с «Лентой.ру».

На текущий момент Трамп находится на развилке, его администрация может пойти по трем направлениям, указал политолог. Во-первых, попытаться ввести какие-то жесткие вторичные тарифы и санкции в отношении России, сообщил он. Этот вариант маловероятен, так как эффект от них, скорее всего, окажется смазанным, а переговорный процесс при этом полностью завершится, полагает Дудаков.

Второй вариант предполагает введение тарифов и санкций формального характера и является более вероятным, считает американист. Третий сценарий — это продление дедлайна для заключения перемирия с Украиной, который тоже не стоит исключать, поделился собеседник «Ленты.ру».

Что касается Уиткоффа, то в данном случае он играет роль доброго полицейского, который приезжает в Москву с той или иной экономической сделкой, которую может предложить руководству России, обозначил политолог.

При этом, по словам Дудакова, серьезных прорывов от его визита ожидать не стоит. Дело в том, что Россия уже неоднократно обсуждала возможные варианты кооперации с США и всякий раз сталкивалась с тем, что американцы могут что-то предложить, но при этом пока что не готовы отходить от своих позиций в контексте украинского трека. Поэтому пространство для кооперации стран довольно узкое, отметил спикер.

«То, что сам визит происходит — уже неплохо. Всегда хорошо, когда есть какой-то канал коммуникации, диалога, дипломатии, всего остального, но, наверное, каких-то радикальных подвижек ждать в ближайшее время не стоит. Причем ни в одну сторону, ни в другую. То есть не стоит ждать какой-то деэскалации масштабной в отношениях с Америкой, но, я думаю, что маловероятна и какая-то серьезная эскалация в ближайшее время, хоть риторика Трампа этому и благоволит, но, как мы знаем, Трамп свою риторику постоянно меняет из одной стороны в другую», — заключил эксперт.

Ранее американское издание The Hill раскрыло цель визита Уиткоффа в Москву. Уточнялось, что спецпосланник Трампа намерен убедить президента России Владимира Путина согласиться на прекращение огня.

Уиткофф может прибыть в Россию 6 или 7 августа. В Кремле, комментируя предстоящий визит, не исключили возможность встречи спецпосланника с Путиным.

