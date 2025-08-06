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01:14, 6 августа 2025Мир

Трамп высказался об импорте российских урана и удобрений

Трамп заявил, что ему ничего не известно об импорте российских урана и удобрений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об импорте США урана и удобрений из России, о которых говорила индийская сторона после угроз повышения пошлин со стороны Белого дома. Об этом пишет ТАСС.

«Мне об этом ничего не известно. Я должен проверить, и мы вернемся по этому вопросу», — высказался Трамп.

Ранее Трамп пригрозил, что скоро серьезно повысит пошлины, которые взимаются с индийских товаров, поставляемых на американский рынок. Это будет ответом на большие закупки Индией российской нефти.

Индия назвала нападки США необоснованными.

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