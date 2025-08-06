Индия ответила на пошлины Трампа соглашением с Россией

Индия ответила на пошлины США соглашением о расширении сотрудничества с Россией

Индия подписала соглашение с Россией о расширении промышленного и технологического сотрудничества. Об этом сообщается в пресс-релизе индийского министерства торговли и промышленности.

«Индия и Россия подписали Протокол об углублении сотрудничества в области алюминия, удобрений, железных дорог и технологий добычи полезных ископаемых», — указано в документе.

Соглашение было подписано сразу после введения президентом США Дональдом Трампом 25-процентных пошлин в отношении Индии за закупку российской нефти, став своеобразным ответом Вашингтону.

Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал отреагировал на повышенные пошлины США. «Эти действия несправедливы, необоснованны и неразумны. Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов», — подчеркнул он.