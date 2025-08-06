Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:02, 6 августа 2025Мир

Индия ответила на пошлины Трампа соглашением с Россией

Индия ответила на пошлины США соглашением о расширении сотрудничества с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Индия подписала соглашение с Россией о расширении промышленного и технологического сотрудничества. Об этом сообщается в пресс-релизе индийского министерства торговли и промышленности.

«Индия и Россия подписали Протокол об углублении сотрудничества в области алюминия, удобрений, железных дорог и технологий добычи полезных ископаемых», — указано в документе.

Соглашение было подписано сразу после введения президентом США Дональдом Трампом 25-процентных пошлин в отношении Индии за закупку российской нефти, став своеобразным ответом Вашингтону.

Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал отреагировал на повышенные пошлины США. «Эти действия несправедливы, необоснованны и неразумны. Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о реакции Европы на переговоры Путина и Уиткоффа

    Индия ответила на пошлины Трампа соглашением с Россией

    В российском городе на помойке нашли более десятка среднеазиатских черепашат

    Медведева рассказала о возникновении чувств к танцору Гайнутдинову

    Военнослужащий ГУР Украины сгорел заживо в Сумской области

    Политолог заявил о резком ужесточении позиции Трампа в отношении России

    Раскрыто число размещенных ядерных бомб США в Великобритании

    42-летняя звезда «Универа» показала фигуру в ярком бикини

    Раскрыты дальнейшие шаги США после визита спецпосланника Трампа в Россию

    Депутат оценил последствия новых санкций США против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости