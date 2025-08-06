Из-за вируса чикунгунья в одной стране начали вводить ограничения времен COVID-19

DM: В КНР из-за 10 тысяч зараженных вирусом чикунгунья вводят COVID-ограничения

В Китайской Народной Республике (КНР) зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения вирусом чикунгунья, из них 7000 — в июле. Об этом сообщает Daily Mail (DM).

По информации издания, 7000 заболевших зарегистрировано в городе Фошань в провинции Гуандун. Из-за дождей и теплой погоды там активно размножаются комары — переносчики указанной инфекции. Уточняется, что летальных исходов нет.

Власти Гуандуна ввели часть ограничений, которые действовали во времена пандемии COVID-19. В частности, при покупке в аптеках лекарств, облегчающих симптомы болезни, нужно предъявлять документы. Сведения о покупателях передаются в санитарные службы. Некоторые города в других провинциях установили ограничения для прибывающих из Фошаня. Им рекомендуется в течение двух недель внимательно следить за самочувствием и обращаться к врачу при первых признаках болезни.

Лихорадка чикунгунья передается людям через укусы инфицированных комаров, человек от человека заразиться не может. Симптомы: резкое повышение температуры до 40 градусов Цельсия, головные боли, сильные боли в суставах и мышцах, тошнота, слабость и сыпь.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в 2025 году в мире было зарегистрировано 250 тысяч случаев заражения вирусом и 90 летальных исходов. Сообщалось о вспышках на островах Реюньон, Майотта и Маврикий в Индийском океане.

Ранее появились слухи, что вспышка лихорадки чикунгунья в Китае может повлиять на производство новых iPhone, однако эксперты опровергли их.