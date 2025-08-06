Влияние нового вируса на выпуск iPhone 17 оценили

AppleInsider: Выпуск iPhone 17 не пострадает из-за вспышки вируса чикунгунья

Вспышка лихорадки чикунгунья в Китае вряд ли нарушит производство новых iPhone. Об этом сообщает профильное издание AppleInsider.

Журналисты напомнили, что в июле в Китае зафиксировали 7000 заболевших лихорадкой чикунгунья. Этот вирус называют одним из самых опасных из обнаруженных на планете. Однако новой пандемии, скорее всего, не будет. Специалисты медиа также считают, что вирус не повлияет на производство смартфонов Apple.

Ранее слухи о том, что вспышка чикунгуньи нарушит производство Foxconn — основного партнера Apple — появились в китайских медиа. Случаи заражения были зафиксированы в южной провинции Гуандун, расположенной недалеко от предприятий Foxconn в Гонконге. Авторы AppleInsider отметили, что местные власти оценили опасность, госпитализировали зараженных и локализовали вирусный очаг.

В материале говорится, что вирус переносится исключительно комарами, поэтому вероятность более масштабной вспышки крайне мала. Также журналисты подчеркнули, что при производстве iPhone Apple менее зависит от Китая, чем во время пандемии коронавируса в 2020 году.

Ранее журналисты издания AppleInsider заявили, что Apple может поднять цены на iPhone из-за высоких импортных пошлин и испорченных отношений между США и Индией. Причиной назвали закупку Индией российской нефти.