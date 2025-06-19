В России разработали препарат от вируса опаснее ковида

«Промомед» разработал средство от лихорадки в 40 раз опаснее COVID-19

Рост случаев лихорадки чикунгунья в мире вызывает обеспокоенность, но у России уже есть решение. ГК «Промомед» разработала и зарегистрировала препарат, эффективно борющийся с вирусом. Об этом заявил основатель, председатель совета директоров, ГК «Промомед» Петр Белый.

«Вирус чикунгунья относится к одним из самых опасных и трудно излечимых вирусов, существующих на планете. И, конечно, большую озабоченность у врачей всего мира вызывает тот факт, что сейчас появились крупные эндемические источники распространения этого вируса, и в том числе есть уже случаи заражения русских туристов, которые находятся в странах Юго-Восточной Азии. Поэтому вот этот риск, он выглядит совершенно нешуточным. Вирус очень опасный. Болезнь продекает, если сравнить по симптоматике, по исходам, раз в 40 опаснее, чем ковид, который мы недавно пережили. Но есть и хорошие новости», — сказал Петр Белый.

Группа компаний «Промомед» уже разработала и зарегистрировала препарат для лечения заболевания методом индукции интерферонов, отметил он. «Промомед» предлагает комплексное решение - индуктор интерферонов всех трех типов (альфа, бета и гамма). Эксперт подчеркнул, что новый препарат уже прошел все необходимые клинические испытания и зарегистрирован. Группа компаний уже начала работу по информированию медицинского сообщества о новом препарате. В перспективе компания планирует расширить географию поставок препарата, сейчас он доступен для российских медицинских учреждений.

«Единственный существующий и медицински оправданный способ лечения, который есть сейчас, — это индукция интерферонов. Это одно из звеньев иммунной цепи, индукция собственных интерферонов организма. И здесь мне очень приятно сказать, что у компании "Промомед" есть для этого решение. Уже зарегистрированы прошедшие многочисленные клинические исследования индуктора интерферонов всех трех линий, и альфа, и бета, и гамма. И как это работает? Это просто... Это не препарат, это совершенство. Потому что альфа и бета это такие боевые изменения иммунитета, а гамма имеет противовоспалительное действие. Представляете, как работает лекарство? Вирус поражается резко возросшим количеством интерферонов, которые есть в организме, боевым звеном. А за счет действия гамма симптомы, а это очень-очень тяжелые для перенесения, симптомы сами по себе уменьшаются. Если вы не можете придумать лекарство, которое работает более идеально, его пока не существует. А у компании "Промомед" это есть», — подчеркнул Петр Белый.

Вирус чикунгунья переносится желтолихорадочными комарами. Среди симптомов: внезапное повышение температуры, сильная боль в суставах и кожная сыпь. Они могут проявляться в течение 12 дней после укуса.