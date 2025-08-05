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14:01, 5 августа 2025Наука и техника

iPhone 17 подорожает из-за российской нефти

Appleinsider: iPhone 17 подорожает из-за высоких пошлин на товары Индии в США
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Корпорация Apple поднимет цены на iPhone из-за высоких импортных пошлин и испорченных отношений между США и Индией. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты медиа напомнили, что в начале августа президент США Дональд Трамп пригрозил Индии за покупку нефти у России. Трамп пообещал увеличить пошлины на ввоз товаров из Индии в США. Авторы издания полагают, что косвенно из-за российской нефти могут подорожать iPhone 17.

В материале говорится, что IT-гигант надеялся избежать удорожания себестоимости смартфонов, частично перенеся производство iPhone из Китая в Индию. Поставки смартфонов Apple из этого региона оцениваются в 40 миллиардов долларов. Специалисты считают, что если Вашингтон и Нью-Дели не договорятся, то Apple придется выплачивать дополнительную пошлину на ввоз смартфонов. В итоге компания переложит эти обязательства на потребителей, подняв цены на девайсы.

Авторы Appleinsider заявили, что у Apple нет особого времени на маневры — производство iPhone 17 в Индии уже запланировано и должно начаться. Они напомнили, что сторонника Трампа призывают корпорацию Тима Кука перенести производство iPhone на родину, чтобы избежать оплаты пошлин. Однако из-за удаленности от компонентов и дорогой рабочей силы в США это вряд ли произойдет.

В конце июля аналитик Jefferies Эдисон Ли заявил, что как минимум две модели iPhone 17 подорожают на 50 долларов относительно аппаратов 2024 года выпуска.

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