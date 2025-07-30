Раскрыты цены на iPhone 17

Jefferies: Все новые смартфоны Apple, кроме iPhone 17, подорожают на $50

Корпорация Apple поднимет цены на смартфоны из-за американских пошлин и удорожания компонентов iPhone. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты сослались на аналитика фирмы Jefferies Эдисона Ли, который раскрыл цены на телефоны серии iPhone 17. Он рассказал, что как минимум две модели подорожают на 50 долларов относительно аппаратов 2024 года выпуска.

По данным Ли, iPhone 17 Pro будет стоить 1049 долларов, или около 85 тысяч рублей. Старший флагман 17 Pro Max обойдется минимум в 1249 долларов (102 тысячи рублей). Цена новой модели iPhone 17 Air пока не известна. Стоимость стартового аппарата линейки iPhone 17 останется без изменений — 799 долларов (65 тысяч рублей).

Эдисон Ли полагает, что Apple переложит издержки от производства аппаратов нового поколения на потребителей. Он отметил, что себестоимость смартфонов выросла из-за американских пошлин на импортную продукцию и роста цен на компоненты iPhone.

«Это не стало неожиданностью. Apple очень бережно относится к своим доходам и, похоже, вряд ли захочет бесконечно нести дополнительные издержки», — прокомментировали инсайд журналисты. Также они обратили внимание, что стоимость Pro-модели смартфона Apple впервые окажется выше психологической отметки в 1000 долларов.

Ранее корпорация Apple отреагировала на обвинения Минюста США в создании монополии. Компания назвала судебный иск опасным прецедентом, который мешает производителям создавать смартфоны.