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12:12, 6 августа 2025Наука и техника

Кораблю ВМФ России предсказали повторение судьбы «Адмирала Кузнецова»

«Известия»: Завершение ремонта корабля ВМФ РФ «Адмирал Чабаненко» откладывается
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Завершение ремонта и модернизации большого противолодочного корабля (БПК) Военно-морского флота (ВМФ) России «Адмирал Чабаненко», запланированное на 2025 год, откладывается на неопределенный срок. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает газета «Известия».

В настоящее время БПК, построенный во второй половине 1990-х годов, находится на 35-м судоремонтном заводе, где проходил ремонт тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенков, БПК может повторить судьбу авианосца. «Консервация — это однозначно списание через несколько лет. Потом им никто заниматься не будет уже», — сказал аналитик, добавив, что все может иначе, поскольку, например, другой БПК — «Вице-адмирал Кулаков» — находился на ремонте двадцать лет.

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Капитан первого ранга Василий Дандыкин счел маловероятной консервацию «Адмирала Чабаненко». «Такие корабли сейчас нужны. Мы серьезная держава, и корабли морской и океанской зоны нам необходимы», — заявил эксперт.

В июле источники «Известий» сообщили, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который с 2017 года находился на ремонте, в ближайшее время законсервируют.

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