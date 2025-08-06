Медведчук: Западу для переговоров с РФ стоит прекратить антироссийскую истерию

Для успешных переговоров с Россией Западу стоит прекратить антироссийскую истерию. Об этом заявил бывший глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской статье, опубликованной на сайте «Другой Украины».

«Прежде чем договариваться, может, стоит прекратить антироссийскую истерию и охоту на ведьм? И тогда можно прийти к нормальным договоренностям, которые будут выполняться всеми сторонами переговоров. И неважно, кто это сделает, [спецпосланник президента США Дональда Трампа] Стив Уиткофф или какой-либо другой представитель США, для мира это сделать необходимо и крайне важно», — объяснил Медведчук.

По словам политика, Запад ведет информационную войну и в его нарративах отсутствуют уважение к чьим-либо интересам и внимание к аргументам «против западной пропаганды».

Ранее Медведчук описывал отношение США к президенту Украины Владимиру Зеленскому фразой «обвели вокруг пальца». Он высказывал мнение, что Вашингтон воспользовался колоссальным невежеством в вопросах управления и международного права представителя Киева.