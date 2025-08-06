Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Красное Знамя
Сегодня
16:00 (Мск)
Коломна
Fonbet Кубок России|1/256 финала
Broke Boys
Сегодня
18:00 (Мск)
Орёл
Fonbet Кубок России|1/256 финала
Александр Зверев
Завтра
02:00 (Мск)
Карен Хачанов
Торонто
Ницца
Сегодня
22:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Панатинаикос
Завтра
21:00 (Мск)
Шахтёр
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
15:09, 6 августа 2025Спорт

Международный турнир UTLC Cup пройдет в Москве в седьмой раз

Международный турнир UTLC Cup пройдет в Москве в седьмой раз с 12 по 17 августа
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: пресс-служба турнира UTLC Cup

Седьмой международный юношеский футбольный турнир UTLC Cup пройдет в Москве с 12 по 17 августа. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

В нем сыграют команды из шести стран — «Локомотив», «ЦСКА», «Спартак» (все — Россия), «Флуминенсе» (Бразилия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Гезтепе» (Турция), «Динамо Минск» (Беларусь), «Ордабасы» (Казахстан). На поле выйдут футболисты не старше 14 лет.

Организаторы турнира — АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) и футбольный клуб «Локомотив».

«С нетерпением жду начало UTLC CUP и приглашаю всех разделить эмоции нашего традиционного турнира, который вновь соберет на игровом поле талантливых, целеустремленных и увлеченных футболом ребят», — заявил генеральный директор, председатель правления ОТЛК ЕРА Алексей Гром.

Международный футбольный турнир UTLC CUP учрежден в 2017 году ОТЛК ЕРА в качестве социального проекта, объединяющего страны на Евразийском континенте. Помимо футбольных соревнований, в рамках проекта ежегодно проводится и хоккейный турнир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле описали переговоры Путина и Уиткоффа в двух словах

    В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Уиткоффа

    Умер народный артист России Сафронов

    Выручка Uber превзошла ожидания аналитиков

    Черчесов назначен главным тренером «Ахмата»

    Нетаньяху поссорился с главой Генштаба

    Колонну с символикой ЧВК «Вагнер» сняли на трассе в российском регионе

    Трудовая инспекция в российском регионе вступилась за стриптизерш

    Фанатам аниме в России представили уникальную программу

    Алаудинов подсчитал потери ВСУ в Курской области и получил «страшную цифру»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости