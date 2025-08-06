Международный турнир UTLC Cup пройдет в Москве в седьмой раз

Международный турнир UTLC Cup пройдет в Москве в седьмой раз с 12 по 17 августа

Седьмой международный юношеский футбольный турнир UTLC Cup пройдет в Москве с 12 по 17 августа. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

В нем сыграют команды из шести стран — «Локомотив», «ЦСКА», «Спартак» (все — Россия), «Флуминенсе» (Бразилия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Гезтепе» (Турция), «Динамо Минск» (Беларусь), «Ордабасы» (Казахстан). На поле выйдут футболисты не старше 14 лет.

Организаторы турнира — АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) и футбольный клуб «Локомотив».

«С нетерпением жду начало UTLC CUP и приглашаю всех разделить эмоции нашего традиционного турнира, который вновь соберет на игровом поле талантливых, целеустремленных и увлеченных футболом ребят», — заявил генеральный директор, председатель правления ОТЛК ЕРА Алексей Гром.

Международный футбольный турнир UTLC CUP учрежден в 2017 году ОТЛК ЕРА в качестве социального проекта, объединяющего страны на Евразийском континенте. Помимо футбольных соревнований, в рамках проекта ежегодно проводится и хоккейный турнир.