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02:30, 6 августа 2025Интернет и СМИ

Мужчина показал голый зад в прямом эфире телеканала

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Racing TV

В прямом эфире британского телеканала Racing TV мужчина показал голый зад. На курьезный случай обратило внимание издание The Mirror.

Инцидент произошел во время репортажа, посвященного фестивалю конных скачек в ирландском Голуэе. Ведущие Фрэн Берри и Донн Маклин освещали мероприятие, когда к ним сзади подошла компания троих мужчин. Один из них снял штаны и показал голый зад.

В разговоре с The Mirror Берри отметил, что ни он, ни его коллега не знали, что происходило сзади. «Как только мы закончили репортаж, я получил множество сообщений в WhatsApp с фото и видео c этим парнем. Такова особенность Голуэя: здесь можно увидеть все что угодно», — прокомментировал случившееся ведущий.

Ранее сообщалось, что 82-летняя американская телеведущая и актриса Джой Бехар показала голую ступню в эфире. Она положила ногу на стол во время разговора о сексуальных фетишах.

Перед этим турецкий спортивный телеканал TRT Spor случайно показал голую женскую грудь в прямом эфире. Позднее представителям канала пришлось извиниться за инцидент.

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