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18:06, 6 августа 2025Россия

На улицах Петербурга нашли плачущего из-за отказа в медпомощи бойца СВО со сломанной рукой

Народный фронт нашел на улицах Санкт-Петербурга бойца СВО со сломанной рукой
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Народный фронт Республика Бурятия

На улицах Санкт-Петербурга нашли плачущего из-за отказа в медицинской помощи бойца специальной военной операции (СВО) на Украине со сломанной рукой. Историей поделился Народный фронт Республики Бурятия в своем Telegram.

Как сообщает канал, представители Народного фронта находились в Петербурге с волонтерской миссией — привезли бойцам продукты, обереги, посылки и письма от родственников. В один из дней они встретили на улице раненого участника СВО, который якобы два дня провел на улице, ночуя на скамейке.

На руке военнослужащего заметили аппарат Илизарова, который используется для лечения переломов костей, удлинения конечностей и исправления деформаций. Со слов бойца, он оказался на улице после отказа в госпитализации в одной из клиник города — якобы ему не хватило места.

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По данным «Фонтанки», россиянину провели операцию в Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга, а далее направили на реабилитацию в Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова. В медучреждении изданию подтвердили факт выписки пациента за нарушение больничного режима.

Портал сообщает, что после этого инцидента россиянин вернулся в Военно-медицинскую академию, где получил отказ в размещении по причине того, что «места заняты тяжелоранеными пациентами».

Волонтеры купили россиянину билет в родной город. Сейчас он проходит лечение и реабилитацию в Бурятии.

Ранее в Пензе почти ослепший из-за ран боец СВО был вынужден ночевать на вокзале после выписки из госпиталя. После лечения военнослужащий планировал улететь в Москву, однако билет был на рейс только через 10 дней. Все это время россиянину негде было жить.

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