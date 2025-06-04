Почти ослепший из-за ранения ветеран СВО оказался на улице после выписки из госпиталя. Его нашли ночующим на вокзале

В Пензе почти ослепший из-за ран боец СВО вынужден был ночевать на вокзале

В Пензе ветеран специальной военной операции (СВО), почти ослепший из-за полученного в зоне боевых действий ранения, ночевал на вокзале после выписки из госпиталя.

В ходе выполнения боевых задач участник СВО получил минно-взрывную травму. У него почти пропало зрение: один глаз не видит, второй ослеп на 30 процентов. После лечения боец планировал улететь в Москву, однако билет был на рейс только через десять дней. Россиянину негде было жить, он остался на вокзале «Пенза-1».

Помощь соотечественнику оказали представители «Русской общины Пензы». Изначально они разместили ветерана СВО в гостинице «Пенза-1». Далее мужчина бесплатно проживал и питался в санатории «Березовая роща». Он благополучно улетел в Москву.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Пензе провели рейд по не вставшим на воинский учет лицам

Официальный Telegram-канал военных следственных органов Следственного комитета России сообщил, что сотрудники военного следственного отдела по Пензенскому гарнизону, МВД и Росгвардии провели рейд в городе Пенза. Были выявлены лица, получившие гражданство РФ, но не вставшие на воинский учет. Уточняется, что 11 человек сопроводили в военный комиссариат.

Заболевшим ветеранам СВО дадут больше времени для возвращения на работу

Близкие к правительственной комиссии по законопроектной деятельности источники рассказали, что заболевшим ветеранам СВО решили дать больше времени для возвращения на работу. Речь идет о гражданах, которые в течение трех месяцев после окончания военной службы не смогли возобновить трудовую деятельность или госслужбу по причине болезни. Отмечается, что могут запретить увольнять их с госслужбы.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Корректировки планируется внести в ряд нормативных актов, включая законы «О системе государственной службы», «О государственной гражданской службе», «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и материнства» и Трудовой кодекс РФ.

В России запустили сервис для трудоустройства участников СВО

Ассоциация ветеранов СВО представила сайт и мобильное приложение для трудоустройства «СВОй труд». Платформа позволяет бывшим участникам СВО получить доступ к вакансиям в федеральных органах исполнительной власти, госкорпорациях и крупных строительных компаниях. Для этого нужно создать личный кабинет, подтвердить статус участника ассоциации, сформировать резюме и откликнуться на предложения. Также на площадке можно подать заявку на переобучение и повышение квалификации.