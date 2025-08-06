На волнующие Запад военные учения России и Белоруссии прибыли первые военные

В Белоруссию прибыли первые военные из России на учения «Запад-2025»

В Белоруссию прибыли первые военные из России на тактические учения «Запад-2025». Об этом сообщает Минобороны республики в своем Telegram-канале.

Сообщается, что маневры проходят раз в два года попеременно на территории обеих стран. Они являются основным этапом подготовки армий России и Белоруссии.

В мае министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о переносе учений «Запад-2025» вглубь территории республики, подальше от западных границ. Сделано это для того, чтобы избежать напряженности в регионе, объяснял тогда военный, которая может возрасти из-за «шаблонных домыслов» стран-членов НАТО.

В июне президент соседней Литвы Гитанас Науседа призвал граждан не беспокоиться о военных учениях «Запад-2025» России и Белоруссии. По словам политика, учения не являются чем-то неожиданным и по количеству войск будут незначительными.