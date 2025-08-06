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03:52, 6 августа 2025Наука и техника

Названо возможное место для размещения «Орешника»

Аналитик Коротченко допустил размещение «Орешника» на востоке России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Игорь Коротченко

Игорь Коротченко. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, где могут развернуть баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Его слова приводит РИА Новости.

Коротченко назвал возможное место для размещения «Орешника» и допустил, что это могут сделать не только в западной, но и в восточной части России.

«Как только американские системы средней дальности Typhon появятся на территории хотя бы одной дружественной американцам страны в регионе, будь то Филиппины, Япония или Южная Корея, будет осуществлено развертывание указанных систем и со стороны Российской Федерации в позиционных районах на востоке страны», — подчеркнул он

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первый серийный «Орешник» поступил в войска. О первом применении ракеты Путин рассказал в ноябре 2024 года.

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