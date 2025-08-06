Определен скрытый фактор усиления хронической боли

EJP: Нарушения сна делают боль острее, особенно у женщин

Даже кратковременные пробуждения ночью могут усиливать чувствительность к боли — особенно у женщин. К такому выводу пришли исследователи из Университета Ольборга, опубликовавшие работу в журнале European Journal of Pain.

В эксперименте 59 здоровым добровольцам в течение трех ночей не давали спать без перерывов: их будили трижды за ночь и просили выполнять простые задания. До и после этого ученые измеряли болевую чувствительность. Результаты показали: даже короткие, но регулярные нарушения сна заметно усиливают восприятие боли. Причем у женщин эффект был выражен значительно сильнее, чем у мужчин.

Авторы отмечают: это может объяснять, почему до двух третей страдающих хронической болью — женщины. И хотя традиционные методы лечения боли включают физкультуру, медикаменты и хирургию, все чаще внимание ученых привлекает сон как фактор, влияющий на эффективность терапии. По аналогии с депрессией и тревожными расстройствами, где нормализация сна — первый шаг к выздоровлению, сон может оказаться ключом и к снижению болевого синдрома.

Ранее ученые выяснили, что краткий дневной сон способен значительно повысить креативность и помочь найти нестандартное решение.