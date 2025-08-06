Переговоры Путина с зарубежным лидером завершились

Переговоры Путина с королем Малайзии Ибрагимом завершились

Переговоры президента России Владимира Путина с королем Малайзии Ибрагимом Исмаилом завершились. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что после осмотра залов Кремля российский лидер проводил монарха азиатского королевства. Известно, что встреча лидеров длилась около двух часов.

«Мы всегда ждем вас», — обратился Путин к монарху на прощание.

Ранее в ходе встречи султан Ибрагим Исмаил заявил Путину, что мечтал с ним встретиться и восхищается его лидерскими качествами. Также король Султан Ибрагим подчеркнул, что Малайзия рассматривает Россию как надежного и важного партнера.