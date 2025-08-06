Петербуржцы пожаловались на двухдневный потоп в доме

Жители Шушар пожаловались на двухдневный потоп и отсутствие света в доме

Жители поселка Шушары в Петербурге пожаловались пожаловались на двухдневный потоп и отсутствие света в доме. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash на Мойке.

Речь идет о доме на Московском шоссе. На записях, сделанными жильцами, можно увидеть, как вода непрекращающимся мощным потоком льется с потолка на разных этажах. Из-за случившегося в здании нет электричества, а из некоторых квартир стало трудно выходить. Жильцы пытаются справиться с аварией своими силами, поскольку управляющая компания лишь принимает заявки, однако решить проблему не спешит. Между тем сбор воды в ведра сильно не улучшает ситуацию.

После вызова экстренных служб пожарные помощью гидранта попытались вывести основной поток на улицу, однако водопад с потолка не прекратился. Жильцов пугает, что капли стекают в миллиметрах от счетчиков, вода накапливается в натяжных потолках, а в некоторых местах уже начала отваливаться штукатурка и расклеиваются балконные швы.

Ранее стало известно, что в столице затопило элитный жилой комплекс «Садовые кварталы», где проживают Евгений Петросян и Иван Янковский. Стоимость жилья в нем стартует от 400 миллионов рублей.