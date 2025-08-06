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10:43, 6 августа 2025Россия

Под Москвой женщине продали подгузники с личинками

В Подмосковье женщина купила подгузники для дочери и нашла в них личинки
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В Московской области женщина купила в магазине подгузники, внутри которых она нашла личинки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Памперсы для годовалой дочери женщина приобрела в гипермаркете «Глобус» в Электростали. Когда она достала один из подгузников, то увидела внутри рыжую личинку коврового кожееда. Всего мать обнаружила личинки в восьми памперсах — насекомые ползали внутри и снаружи.

Родители выкинули всю упаковку памперсов. Личинки, которые находились внутри, способны вызывать алллергию и случайно кусать при контакте. Они являются переносчиками бактерий и яиц гельминтов.

Ранее в Кемерово врачи достали четырехсантиметрового червя из глаза пациентки. Россиянка обратилась в поликлинику с жалобами на образовавшийся пузырь на белке глаза — специалисты выяснили, что к ней подселился гельминт

ЖЗЛ
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