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11:59, 18 июля 2025Россия

Четырехсантиметрового червя достали из глаза россиянки

В Кемерово врачи достали четырехсантиметрового червя из глаза пациентки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

В Кемерово врачи достали четырехсантиметрового червя из глаза пациентки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Россиянка обратилась в поликлинику с жалобами на образовавшийся пузырь на белке глаза. Специалисты выяснили, что к ней подселился гельминт. Чаще всего ими заражают кровососущие насекомые, которые переносят личинки. Попадая в человеческий организм, паразит начинает расти и мигрировать под кожей.

Горожанку после оказания помощи выписали домой.

До этого стало известно, что в Сибири у женщины из глаза извлекли 13-сантиметрового червя. Россиянка подцепила паразита на отдыхе.

Микрофиллярия прижилась в организме после укуса комара.

Еще раньше в Саратовской области хирурги избавили женщину от 12-сантиметрового червя.

ЖЗЛ
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