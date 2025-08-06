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13:37, 6 августа 2025Культура

Пригожин ответил на сообщения об избиении жены сыном Валерии

Продюсер Пригожин опроверг слухи о том, что сын певицы Валерии избивает жену
Ольга Коровина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Продюсер Иосиф Пригожин опроверг сообщения о том, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин избивает свою супругу Лиану. Его комментарий приводит «Газета.Ru».

Муж Валерии заявил, что слухи о насилии в семье сына артистки не соответствуют действительности. Всех, кто распространяет подобную информацию в Сети, продюсер назвал «мерзавцами, негодяями и подонками».

«Это чушь собачья, [Лиана] упала со стула. (...) Где Арсений — и где поднять руку на женщину? Он воспитанный мальчик. О чем вы говорите? Никогда в жизни!» — высказался Пригожин.

3 августа Лиана Шульгина поделилась в соцсетях фотографиями из скорой. Девушка сообщила подписчикам, что упала со стула и получила травму подбородка. После этого в ряде Telegram-каналов появились комментарии некоей подруги Шульгиной, заявившей о насилии в семье Лианы.

Ранее сообщалось, что невестка Валерии стала жертвой мошенников. По словам Лианы, она проплакала четыре дня из-за взлома ее аккаунта в Telegram.

ЖЗЛ
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