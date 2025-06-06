Невестка Валерии стала жертвой мошенников и проплакала четыре дня

Невестка Валерии Шульгина рассказала, как мошенники взломали ее Telegram-аккаунт

Невестка российской эстрадной певицы Валерии, блогерша Лиана Шульгина стала жертвой мошенников. Об этом она рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам девушки, она проплакала четыре дня из-за взлома ее аккаунта в Telegram. Злоумышленник связался с Шульгиной 31 мая, представившись рекламным менеджером. Он обговорил с ней сотрудничество, а затем отправил фишинговую ссылку на сайт со «статистикой канала».

Родственница артистки ввела личные данные и потеряла доступ к своему аккаунту. «Пыталась работать, отвлекаться, но к вечеру сильно накрывало. Сюда же нестабильный гормональный фон», — уточнила она. По словам блогера, она винит себя за то, что «купилась на дешевый развод».

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