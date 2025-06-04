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14:25, 4 июня 2025Культура

Российский актер снял деньги и сразу потерял их

Mash: Актер Сухов снял 127 тысяч рублей в банкоматах и забыл, где оставил деньги
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский актер Павел Сухов, известный по ролям в таких сериалах, как «Ранетки», «Закрытая школа» и «Глухарь», потерял 127 тысяч рублей сразу после того, как снял деньги в трех разных банкоматах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, артист обратился за помощью в полицию. Он рассказал, что потерял указанную сумму, когда «бегал от банковского автомата к банковскому автомату».

Ранее звезда сериала «Солдаты» Иван Моховиков рассказал, как стал жертвой мошенников в Таллине. По словам артиста, который родился в столице Эстонии, он посещал «родные места» вместе с мамой, когда попался на удочку злоумышленников.

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