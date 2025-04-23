Звезда сериала «Солдаты» стал жертвой мошенников в Европе

Звезда сериала «Солдаты» Иван Моховиков рассказал об афере мошенников в Эстонии

Звезда сериала «Солдаты» Иван Моховиков рассказал, как стал жертвой мошенников в Таллине. Подробностями он поделился с порталом «Леди.Mail».

По словам Моховикова, который родился в столице Эстонии, он посещал «родные места» вместе с мамой, когда попался на удочку злоумышленников.

«Пару лет назад поехали в Таллин, там меня и облапошили. Подошел продавец, предложил купить по выгодной цене кастрюли и ножи очень известного бренда. Я подвоха не заметил, оплатил, думал: в Европе же не должны надуть!» — вспоминает актер.

По словам Ивана, он понял, что приобрел для мамы подделку только дома, когда распаковал посуду.

«Успокоился только тем, что продавец тоже не очень довольный тогда ушел: его цену я сторговал прилично, купил гораздо ниже заявленной», — добавил он.

Ранее стало известно, что звезду фильма «Москва слезам не верит» обманули мошенники. Актриса Раиса Рязанова передала злоумышленникам четыре миллиона рублей.