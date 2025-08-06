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14:17, 6 августа 2025Культура

Продюсер назвал гонорар Леонтьева за выступление в России

Продюсер Дворцов: Певец Леонтьев может бесплатно выступить на фестивале в Казани
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что завершивший карьеру певец Валерий Леонтьев может бесплатно выступить на фестивале «Новая волна» в Казани. Его цитирует «Абзац».

Собеседник издания подчеркнул, что артист приедет на фестиваль по приглашению композитора Игоря Крутого. По этой причине Леонтьев может отказаться от своего стандартного гонорара в размере 15-20 миллионов рублей.

«Я думаю, что у своего старого товарища Валерий Яковлевич не попросит денег. Ему просто оплатят райдер и перелет», — предположил Дворцов.

Ранее сообщалось, что Леонтьев приедет в Россию в августе для выступления на фестивале «Новая волна». Известно, что в 2022 году артист переехал в Майами, объяснив, что в США он может спокойно перемещаться по улицам. В марте 2024-го исполнитель объявил об уходе со сцены.

ЖЗЛ
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