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07:19, 6 августа 2025Силовые структуры

Раскрыт особый метод общения обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»

ТАСС: Исполнители теракта в «Крокусе» использовали сленг и псевдонимы в общении
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Исполнители и пособники теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» использовали особый сленг и псевдонимы для общения . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, в документах отмечается, что для конспирации члены террористической организации в разговорах между собой использовали специальные речевые обороты — сленг. Кроме того, они именовали друг друга по вымышленным именам и прозвищам. Также в материалах сказано, что зачастую они не знали настоящих имен участников террористической организации, с которыми осуществляли совместную преступную деятельность.

Ранее сообщалось, что исполнители теракта в «Крокусе» не доехали до границы России и Украины 142 километра по трассе.

Один из крупнейших терактов в России произошел в концертном зале подмосковного Красногорска 22 марта 2024 года.

ЖЗЛ
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