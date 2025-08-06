Исполнителям теракта в «Крокусе» оставалось доехать до Украины 142 километра

Исполнителей теракта в «Крокусе» задержали в 142 км от границы России и Украины

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» не доехали до границы России и Украины 142 километра по трассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В документах отмечается, что автомобиль, на котором скрывались исполнители теракта, на 376-м километре трассы М-3 «Украина» во время погони с правоохранителями выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. После этого четверо исполнителей побежали в разные стороны в сторону леса.

Отмечается, что до границы с Украиной по трассе исполнителям нужно было проехать 142 километра, лесом до границы оставалось порядка 100 километров.

Ранее фигурант дела о теракте Умеджон Солиев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предложил пострадавшим деньги. Он выразил готовность возместить по одной тысяче рублей 127 потерпевшим в качестве компенсации морального вреда.

Один из крупнейших терактов в истории современной России произошел в концертном зале подмосковного Красногорска 22 марта 2024 года. В этот вечер должен был состояться концерт группы «Пикник». Террористы дождались большого скопления зрителей перед началом выступления, проникли в зал и открыли стрельбу. Жертвами стали 149 человек