Поставщик оружия для теракта в «Крокусе» предложил пострадавшим деньги

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Солиев предложил пострадавшим по 1 тыс. руб.

Фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Умеджон Солиев предложил пострадавшим деньги. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Ксения Трунова.

По ее словам, на слушаниях во Втором Западном окружном военном суде обвиняемый выразил готовность возместить по одной тысяче рублей 127 потерпевшим в качестве компенсации морального вреда.

Солиев, которого следствие считает поставщиком оружия, руководил ячейкой террористической организации на территории России. Он был известен бандитам под псевдонимом Мухаммад. Оружие для теракта было доставлено им из Дагестана в Москву.

Суд над 19 обвиняемыми в совершении теракта проходит в закрытом режиме из-за опасения провокаций сообщниками подсудимых.

Один из крупнейших терактов в истории современной России произошел в концертном зале подмосковного Красногорска 22 марта 2024 года. В этот вечер должен был состояться концерт группы «Пикник». Террористы специально дождались большого скопления зрителей перед началом выступления, проникли в зал и открыли стрельбу. Жертвами стали 149 человек.