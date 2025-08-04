Российские спецслужбы предупредили судью по делу о теракте в «Крокусе»

Суд получил данные о готовящихся провокациях на процессе о теракте в «Крокусе»

Российские спецслужбы предупредили о готовящихся провокациях на судебном процессе по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем в марте 2024 года. Об этом сообщает агентство «Москва».

Судья Второго западного окружного военного суда Тимур Жидков заявил, что 31 июля была получена информация о планах сообщников обвиняемых устроить провокации в ходе слушаний. На этом основании он принял решение проводить заседания в закрытом режиме.

Все 19 подсудимых не стали возражать против решения Жидкова, отмечает РИА Новости. Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 127 потерпевших, поддержала закрытие слушаний в той части, на которой будут исследоваться доказательства и личности пострадавших. При этом она просила судью озвучивать в открытом режиме другие решения, чтобы обеспечить гласность правосудия, являющуюся важной для общественности.

Один из крупнейших терактов в истории современной России произошел в концертном зале подмосковного Красногорска 22 марта 2024 года. В этот вечер должен был состояться концерт группы «Пикник». Террористы специально дождались большого скопления зрителей перед началом выступления, проникли в зал и открыли стрельбу. Жертвами стали 149 человек.