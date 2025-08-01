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05:06, 1 августа 2025Силовые структуры

Террористы в «Крокусе» расстреливали прятавшихся детей

ТАСС: Исполнители теракта в «Крокусе» расстреливали прятавшихся взрослых и детей
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Фигуранты дела «Крокуса» искали прятавшихся людей и расстреливали их, в том числе детей, действуя хладнокровно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, имеющиеся в распоряжении редакции.

«Войдя в концертный зал, они начали расстреливать посетителей концерта, среди которых были дети, <...> по пути убивали посетителей», — говорится в документах.

Как уточняется, люди в панике прятались от террористов, но они продолжали их убивать. Тех, кому удалось спрятаться, искали и также расстреливали. При этом обвиняемые заранее договорились о том, что будут добивать раненых, уточняется в материалах. Роли каждого были распределены до нападения заранее.

По данным журналистов, исполнители теракта чувствовали себя уверенно. Непосредственно перед началом атаки они зашли в кафе, выпили там кофе, наблюдая за обстановкой в концертном зале и ожидая наибольшего скопления людей.

Ранее была названа причина бегства террористов из «Крокуса». Журналисты, ознакомившись с материалами дела, узнали, что фигуранты скрылись, потому что испугались заклинившего оружия. Кроме того, у них оставалось мало патронов.

Крупнейший теракт в истории современной России произошел в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. В этот день был запланировал концерт рок-группы «Пикник». Четверо людей открыли огонь по людям на входе и в фойе, а после ворвались в зрительный зал, где начали стрельбу, подожгли здание и скрылись.

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