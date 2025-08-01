Названа причина бегства террористов из «Крокуса»

ТАСС: Исполнители теракта в «Крокусе» испугались заклинившего оружия и скрылись

Фигуранты дела о теракте в концертном зале подмосковного «Крокус Cити Холла» скрылись, потому что испугались заклинившего оружия. Также у них оставалось мало патронов, сообщают журналисты ТАСС, ознакомившиеся с материалами расследования.

Как указывается, автоматы Калашникова были у трех террористов во время нападения. Четвертый в это время нес рюкзак с патронами. Во время теракта два автомата заклинило: исполнители выбросили их вместе с рюкзаком, когда покидали площадку «Крокуса».

Согласно материалам дела, третий автомат был выброшен по дороге в Брянской области, когда обвиняемые двигались в сторону украинской границы.

Ранее вскрылись подробности о том, что обвиняемый по делу «Крокуса» сбил людей умышленно. Речь идет о Далерджоне Мирзоеве (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он сидел за рулем Renault и увидел переходящую по пешеходному переходу семью из четырех человек.

22 марта 2024 года случился один из крупнейших терактов в современной российской истории со времен Беслана: четверо вооруженных людей ворвались вечером в концертный зал «Крокус Сити Холл». Все это произошло перед самым началом концерта отечественной рок-группы «Пикник». Террористы открыли стрельбу и подожгли здание, а затем скрылись.